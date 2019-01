Venezia: acqua alta in arrivo a 115 cm

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Acqua alta in arrivo a Venezia dalla sera di domani alla tarda serata di sabato 2 febbraio, in base alle previsioni meteorologiche che indicano condizioni favorevoli al fenomeno. La previsione di marea per i prossimi giorni - informa oggi il Centro comunale Previsione e Segnalazione Maree - indica infatti un picco di 115 centimetri alle ore 22:20 di domani, e uno di 110 centimetri alle ore 9:00 di domenica. Due i fattori per l'innalzamento del mare: il forte abbassamento della pressione atmosferica a Venezia, che dalla notte si porterà rapidamente a circa 992 ettoPascal, e l'intensità dei venti di scirocco, che sono previsti soffiare dal pomeriggio di domani su tutto il mare Adriatico. La marea a 115 centimetri comporta l'allagamento di circa il 20% della città; in Piazza San Marco la "marea percepita", ovvero il livello di acqua sul suolo calpestabile, sarà di circa 25 centimetri.