Regionali: tour Zaia in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GEN - "In caso di vittoria del centrodestra alle regionali sarde la Lega sarà un punto di riferimento importante". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Cagliari per un breve tour elettorale in vista del voto nell'Isola del 24 febbraio prossimo. "L'apporto del Carroccio - ha spiegato - sarà lo stesso che Matteo Salvini sta dando a livello nazionale rispetto alla sicurezza e al controllo dell'immigrazione, ma servirà anche a garantire che chi governa la Sardegna difenderà fino in fondo l'Autonomia". Quanto al candidato governatore del centrodestra, Christian Solinas (Psd'Az), Zaia ha detto convinto: "E' la persona giusta". Poi, rispetto al fatto che Lega e M5s - uniti al governo - si presentano avversari alle regionali, ha commentato: "anche in Veneto i pentastellati sono all'opposizione, e noi amministriamo bene la nostra Regione".