Frontale tra auto,un morto su Castellana

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - Un cittadino senegalese, Andy Ndiave, 54 anni, residente a Montebelluna (Treviso), è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la Strada regionale Castellana, nei pressi di Castelfranco Veneto.

Lo scontro si è verificato intorno alle ore 17.00.

L'automobile di cui l'uomo era alla guida, per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, a bordo della quale viaggiavano marito e moglie. A causa della violenza dell'urto, Ndiave è deceduto all'istante. Degli occupanti dell'altra vettura, la donna è stata condotta all'ospedale di Castelfranco per accertamenti, ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, il Suem 118 e i carabinieri. (ANSA).