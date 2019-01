Calcio: Venezia-Padova 2-1

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - Pur dominando il derby veneto col Padova, solo nel recupero il Venezia riesce a tornare alla vittoria. La squadra di Zenga indirizza subito la partita sui giusti binari, passando in vantaggio al 5' con un tiro al volo dal limite di Segre sugli sviluppi di un corner. Il cresce nel finale e coglie l'1-1 con una girata al volo di Trevisan che si infila all'incrocio dei pali al 40'. Ma non è finita: per un mani in area di Cappelletti in pieno recupero viene assegnato un rigore al Venezia, che Di Mariano trasforma al 48'. Finale teso in campo, con lo stesso Di Mariano espulso al 50'. (ANSA).