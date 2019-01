(ANSA) - VENEZIA, 26 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti stamane presso il centro smistamento del corriere Sda Express a Padova per la rottura di un contenitore di vetro di 2,5 litri con acido cloridrico al 37%: due persone portate in ospedale per controlli. Le squadre hanno messo in sicurezza i locali e coperto con del materiale assorbente le chiazze del prodotto. Il personale del suem 118 ha preso in cura le due persone, che sono venute a contatto con i vapori dell'acido.