Padova Urbs Picta candidata Unesco 2020

(ANSA) - PADOVA, 24 GEN - Sarà il progetto "Padova Urbs Picta" a rappresentare l'Italia nel 2020 per entrare nel Patrimonio Mondiale Unesco. Lo ha deciso oggi la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, presieduta da Franco Bernabè, che ora invierà a Parigi il dossier di oltre 500 pagine (con più di 100 immagini) e il piano di gestione in lingua inglese.

Il progetto, presentato dal Comune di Padova e condiviso con altri attori come Accademia Galileiana, Basilica di Sant'Antonio e Diocesi di Padova, comprende la Cappella degli Scrovegni di Giotto e i cicli pittorici padovani del Trecento. Il percorso di valutazione inizierà a febbraio, con l'analisi della documentazione da parte di trenta esperti internazionali e il sopralluogo di un valutatore in città. La decisione verrà presa nel luglio 2020. (ANSA).



Data ultima modifica 24 gennaio 2019 ore 19:13