Don Giovanni apre stagione lirica Arena

(ANSA) - VERONA, 24 GEN - Il 27 gennaio, al Teatro Filarmonico, Don Giovanni inaugura ufficialmente la stagione lirica 2019 della Fondazione Arena di Verona.

Il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart torna in scena nella città scaligera dopo 13 anni. Il nuovo allestimento di Fondazione Arena viene proposto per quattro date, con la regia e le scene di Enrico Stinchelli, i costumi di Maurizio Millenotti, il visual design di Ezio Antonelli e il lighting design di Paolo Mazzon. Sul podio alla guida dell'orchestra dell'Arena e del coro, preparato da Vito Lombardi, debutta a Verona Renato Balsadonna, impegnato per la prima volta con questa partitura.

Le repliche sono in cartellone il 29 e 31 gennaio e domenica 3 febbraio. Protagonisti nei panni di Don Giovanni, Andrea Mastroni, al suo debutto nel ruolo, e Pier Luigi Dilengite, mentre George Andguladze sosterrà il ruolo del Commendatore per tutte le recite.