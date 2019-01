Aeroporti: +8,9% passeggeri Polo Nordest

(ANSA)-VENEZIA, 24 GEN -Crescita importante nel 2018 e oltre la media nazionale del Polo Aeroportuale Nord-est,specie del Marco Polo di Venezia (+7,8%) terzo gateway intercontinentale italiano e del Catullo di Verona (+11,6%). I dati 2018 del Polo Nord Est con 18 mln di passeggeri (+8,9%),rileva Assaeroporti, confermano l'efficacia del Sistema la cui gestione coordinata ha permesso di sviluppare le potenzialità dei singoli scali e di servire in modo sinergico il territorio. Treviso: +9,7% per 3,3 mln di passeggeri. Verona: 3.500.000 passeggeri, crescita costante grazie alla combinazione tra consolidamento dei voli già esistenti e ampliamento del network. Brescia: bilancio negativo (cargo totale 23.768 ton., -31,7% sul 2017) per la sospensione dei voli su Hong Kong e per la chiusura da 20/8-8/9 per lavori, con trasferimento delle attività a Verona. Enrico Marchi, pres.

Save:"il +8,9% del volume dei passeggeri del Polo rappresenta un traguardo importante, con positive ricadute economiche ed occupazionali per l'intera area servita".