Polizia locale, a Belluno festa patrono

(ANSA) - VENEZIA, 23 GEN - Si è svolta oggi a Belluno la cerimonia annuale per la ricorrenza del Santo Patrono delle Polizie Locali del Triveneto, San Sebastiano.

I dati diffusi oggi e relativi al 2018 indicano un'attività sempre più ampia in materia di sicurezza urbana e stradale: 23.000 gli incidenti stradali di cui 75 mortali, con 33 persone indagate per omicidio stradale e 441 per lesioni; 55 i casi di pirateria stradale perseguiti, 2.081 le patenti ritirate. Sono stati 1.726.384 i verbali redatti, di cui 6.718 per mancanza di assicurazione, 4.948 mancati utilizzi della cintura di sicurezza, 6.000 per uso del cellulare alla guida; 503.000 sono i verbali per violazioni dei limiti di velocità e 300.000 per accesso abusivo alle zone a traffico limitato; 15.057 le rimozioni, 6.011 fermi e sequestri, 167 veicoli rubati recuperati; 181 le persone arrestate in flagranza di reato e 3.752 denunciate; 255 sgomberi, e infine 104.000 gli studenti e scolari raggiunti con percorsi di educazione stradale. (ANSA).