Maltempo: debole nevicata in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 23 GEN - Deboli nevicate hanno interessato in modo sparso la pianura veneta durante la notte e il primo mattino. Si è trattato per ora di fenomeni di scarsa entità. Tetti e terreni imbiancati nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo, ma nessun problema per la viabilità.

Solo nel vicentino la nevicata è stata sufficiente per accumulare un leggero strato bianco a terra. Altrove, è il caso di Venezia, i fiocchi non si sono ancora visti. Precipitazioni modeste si sono verificate anche in montagna. In tutte le città della regione sono comunque già stati predisposti i piani anti-neve. (ANSA).



Data ultima modifica 23 gennaio 2019 ore 17:16