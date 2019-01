Ubriaco 15 km contromano in A31, fermato

(ANSA) - VICENZA, 22 GEN - Paura per molti automobilisti oggi lungo l'A31 Valdastico a causa di una Opel Insignia condotta da un 31enne di origine serba residente a Bussolengo (Verona), che ha viaggiato per 15 km contromano.

L'auto, che era entrata al casello di Dueville (Vicenza) in direzione sud verso Rovigo, ha fatto inversione di marcia al casello di Longare, dove sono iniziate le segnalazioni degli automobilisti in transito. A quel punto i poliziotti di Badia Polesine (Rovigo), competenti per l'arteria, hanno effettuato un servizio di safety-car e nel frattempo è iniziato l'inseguimento che si è concluso a Torri di Quartesolo (Vicenza). L'uomo era in stato confusionale e i controlli hanno riscontrato un tasso di alcol oltre tre volte il limite massimo.

Per lui sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro dell'auto e il ritiro della patente.

