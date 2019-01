Nautica:Brugnaro presenta Salone Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - "Abbiamo programmato uno sviluppo del Salone su tre anni, perché pensiamo che venire a Venezia sia conveniente, non solo per i dealer, ma soprattutto per chi è già in barca nell'Alto Adriatico". Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, oggi a Dusseldorf, presentando ai media internazionali il Salone nautico di Venezia, che si terrà in Arsenale dal 18 al 23 giugno prossimi. "Questa manifestazione - ha rilevato Brugnaro - è una grande iniziativa che coinvolge l'intera città e la Regione Veneto, con il presidente Luca Zaia in primis, e vuole essere un grande appello a tutto il popolo del mare. Non sarà, infatti, solo un salone dell'arte nautica internazionale, in sintonia con la Biennale, ma soprattutto un momento di ritrovo e aggregazione per famiglie e bambini".