Incendi:case lese e ferito nel bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 22 GEN - Tre fienili e due abitazioni danneggiate dalle fiamme: questo il bilancio dell'incendio divampato questa notte nella frazione di Piaia a San Tomaso Agordino. I pompieri accorsi da Agordo e Belluno con i volontari dell'Agordino sono riusciti, non senza difficoltà, a spegnere le fiamme e salvare il borgo. Scoppiata una bombola di Gpl, che si trovava all'interno di una delle due abitazioni. Il proprietario di uno dei fienili,rimasto lievemente ustionato,è stato medicato e poi dimesso dal pronto soccorso. Sul posto hanno operato oltre 30 operatori e 14.La difficoltà maggiore per gli operatori è stata la strada molto stretta che ha reso arduo l'accesso al luogo e l'approvvigionamento dell'acqua causate dalle condotte danneggiate dall'alluvione nei mesi scorsi.Durante la notte sono proseguite le operazioni di bonifica dei fienili e delle case danneggiati dalle fiamme che continueranno anche questa mattina per la messa in sicurezza totale dei luoghi. Le cause dell' incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.