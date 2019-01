Venezia: Brugnaro si ricandida sindaco

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - "Io sono un civico e mi ricandiderò a fare il sindaco. Annunceremo un accordo con Fdi per la mia ricandidatura". Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, durante un incontro in cui è stata ufficializzata l'entrata dell'assessore alla sicurezza, Giorgio D'Este, in Fratelli d'Italia, alla presenza della presidente Giorgia Meloni. "Venezia - ha aggiunto Brugnaro - si propone come un luogo in cui il centrodestra, con l'aiuto della parte civica della società, riesce di nuovo a tornare a governare il Paese con azioni politiche ed economiche che vedono l'impresa, il lavoro e la creazione di valore come un tema importante. Il lavoro non si crea con i decreti, si crea con gli imprenditori, con le imprese e anche con il rischio. I temi che ci vedono d'accordo a Venezia li abbiamo applicati".