Incendio ristorante, chiusa SS51 Alemagna

(ANSA) - BELLUNO, 19 GEN - Sulla strada statale 51 "Di Alemagna" è stato necessario chiudere alla circolazione dalle ore 15.30 alle 19.30 circa un tratto a San Vito di Cadore (Belluno), per un incendio divampato da un ristorante adiacente alla sede stradale.

I vigili del fuoco hanno operato per domare l'incendio del complesso residenziale commerciale, da cui una persona è stata tratta in salvo con l'autoscala.

Le squadre dei vigili permanenti e volontari, accorsi con 13 automezzi e 31 operatori, coordinate dal comandante provinciale Girolamo Bentivoglio, hanno spento il rogo dell'edificio. Sono ora in corso le operazioni di bonifica del tetto.

Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause, che hanno innescato il rogo. L'intero edificio é inagibile, e i danni ingenti. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a tarda serata. (ANSA).



Data ultima modifica 19 gennaio 2019 ore 20:10