Statistica:giù natalità,boom export vino

(ANSA)- VENEZIA, 17 GEN - Per il nono anno consecutivo calano le nascite in Veneto:36.596 nel 2017 (-25% rispetto al 2008). Per la prima volta in Italia il numero di nati è sceso sotto quello degli ottantenni. In Veneto gli 80enni sono 38.681, +2mila dei nati nel 2017.L'Ufficio Statistica della Regione stima che il Pil Veneto nel 2018 cresca dell'1,2%, un tasso di poco superiore alla media nazionale. La domanda interna continua a muoversi: +0,9% i consumi delle famiglie e +4,1% gli investimenti. Il risultato del 2018 è attribuibile ad una buona performance dell' industria veneta, che rimane competitiva e registra un aumento del valore aggiunto dell'1,5%, del comparto agricolo (+1,5%) e dei servizi (+1,2%) e alla tenuta del settore edilizio (+0,5%).

Nel 2019 la ripresa dovrebbe proseguire con un +1,2%. Da segnalare il +3,4% dell'export di vino italiano nei primi 9 mesi 2018 (4,5 mld di euro). Il protagonista è come sempre il Veneto che, in qualità di prima regione esportatrice d'Italia, raggiunge un valore di 1,5 mld euro (+3,4%).



