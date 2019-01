Imprese, Veneto supera media Germania

(ANSA) - PADOVA, 16 GEN - Il peso economico del Veneto - 8,4% delle imprese italiane, 9,3% del pil, 61 mld di export - ha valori che superano quelli medi della Germania. Lo afferma una ricerca della direzione studi di Intesa SanPaolo, "Filiere e distretti veneti e la sfida 4.0", presentata oggi a Padova in occasione di un incontro che il presidente dell'istituto, Gian maria Gros-Pietro, ha avuto a Padova con le autorità cittadine e regionali, ed alcuni esponenti dell'imprenditoria della regione. La ricerca evidenzia come il Veneto, oltre ad essere la terza terza regione per prodotto interno lordo, sia la seconda per penetrazione sui mercati internazionali (61,6 miliardi di euro nel 2017) e la prima per i flussi turistici, 69,2 milioni di presenze, pari al 22,4% delle presenze straniere in Italia).