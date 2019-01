Terremoti: scossa nel bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 13 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter è stata registrata, oggi, dal Centro nazionale terremoti alle 9.33 nella zona di Longarone, Fortogna, Soverzene nel bellunese con echi nel vicino Friuli Venezia Giulia.

Il fenomeno sismico ha avuto come epicentro nella zona della Val Gallina ai piedi del Col Nudo e a pochi chilometri dall'area del Vajont.

La scossa tellurica è stata registrata ad una profondità di sei chilometri ed è stata definita, da chi l'ha sentita, come "un botto". La zona, così come il vicino Cansiglio, Alpago, Val Lapisina, Valcellina e Piancavallo è di natura carsica. E' quindi probabile che si sia trattato, come avvenuto recentemente, che la scossa si stata dovuta al collasso di una grande grotta in profondità.