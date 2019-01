(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Il probabile scoppio di una bombola del gas ha provocato un incendio in un'abitazione e il ferimento di una persona a Portogruaro (Venezia). I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre nell'appartamento per spegnere le fiamme che si sono estese velocemente. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti. La persona ferita è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e quindi è stata trasportata in ospedale in ambulanza.