Pfas: Costa, pronte linee guida

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Sono venuto a incontrarvi per la seconda volta in pochi mesi non solo per testimoniare la vicinanza e la sensibilità del governo al vostro dramma ma anche per portarvi azioni concrete": così il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa alla conferenza stampa delle Mamme Pfas. "Il loro dolore è comprensibile per troppi anni sono state inascoltate - aggiunge - Io le ho incontrate a settembre e in tre mesi un gruppo di lavoro costituito ad hoc dal Ministero dell'Ambiente ha realizzato le linee guida per la definizione di valori limite di emissione per le sostanze chimiche pericolose. Il 3 dicembre queste linee guida sono state scritte e ora saranno discusse presso la conferenza delle Regioni perché la materia è di competenza concorrente". "Abbiamo chiesto a Ispra - sottolinea Costa - le misure di riparazione del danno ambientale, monetizzandolo, per poterci iscrivere al passivo della Miteni, fallita a novembre scorso".

(ANSA).