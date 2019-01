Safilo,accordo 2020-2024 occhiali Levi's

(ANSA) - VENEZIA, 9 GEN - Safilo Group e Levi Strauss & Co hanno annunciato oggi un accordo pluriennale di licenza per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali a marchio Levi's.

L'accordo - informa una nota dell'azienda padovana - entrerà in vigore a gennaio 2020 e proseguirà fino a novembre 2024, con la possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni fino al 2029. La prima collezione sarà lanciata nella primavera/estate 2020.

Per Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo, "questa nuova partnership è particolarmente significativa per il nostro portafoglio marchi. Il brand Levi's è il numero uno nel denim a livello mondiale, tra i favoriti dai Millennial e dalla Generazione Z di tutto il mondo. Abbiamo una grande opportunità di crescere nel segmento contemporary, che a livello globale è il più grande per dimensioni e potenziale di sviluppo ed è particolarmente rilevante per ulteriori sviluppi nei mercati emergenti chiave come la Cina". (ANSA).