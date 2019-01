Malagò, il sogno Cortina-Milano continua

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - ''Il sogno Cortina-Milano continua, ufficializzeremo tra poche ore i dettagli della candidatura. Lo faremo prima dell'11 gennaio''. E' quanto afferma il presidente del Coni Giovanni Malagò tornando sul tema della riforma del Comitato olimpico nazionale da parte del governo: ''ho molte perplessità di questa che non è certo una riforma, stiamo parlando, la partita lascia spazio agli aspetti attuativi. Sulla preparazione olimpica non cambierà niente, su questo non c'e' nessun problema, mentre il tema è che non affatto semplice stabilire quello che è preparazione olimpica e quello che non lo è. Gli impianti fanno parte del patrimonio e il problema è su chi li gestisce''. Lo sport a scuola? ''Su questo siamo in totale sintonia con il governo. Quando mi sono ricandidato ho detto che la madre di tutte le battaglie era lo sport nella scuola, la parola scuola nello statuto del Coni non esiste e questo meraviglioso paese non ha la parola sport nella Costituzione''. (ANSA).