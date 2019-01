Rissa davanti pub, arrestati 5 giovani

(ANSA) - VENEZIA, 6 GEN - Cinque giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Chioggia intervenuti, alle prime ore di oggi, per sedare una rissa davanti ad un disco pub di Sottomarina.

Altri tre giovani, di cui un minorenne e una ragazza, sono stati invece denunciati I militari del del Nucleo Operativo e Radiomobile stanno accertando le cause della zuffa durante la quale sono stati utilizzati un coltello a serramanico e delle bottiglie in vetro. Molti dei coinvolti sono dovuti ricorrere alle cure dell' ospedale per varie lesioni. Nessuno si trova in gravi condizioni. Ai giovani arrestati è stato disposto l'arresto domiciliare presso le loro abitazioni in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo presso il tribunale di Venezia, previsto per domani.