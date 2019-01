Regata Befane in Canal Grande a Venezia

(ANSA)- VENEZIA, 6 GEN - Ampie gonne, scialli di lana, cuffiette colorate e l'immancabile scopa per le 5 'maranteghe' (befane ndr) che in Canal Grande a Venezia hanno disputato la Regata delle Befane, manifestazione su mascarete organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro. Ha vinto Francesco Guerra, davanti a Sandro Inchiostro, terzo Roberto Palmarin, quarto Francesco Casellati e quinto Marco Dolcetti. La regata, come da tradizione, ha visto fronteggiarsi 5 soci over 50, ognuno sulla sua "mascareta coa scoa", vestiti da befana. L'appuntamento è nato nel 1978 dalla fantasia di due storici soci della Bucintoro, Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo, che per dimostrare la loro abilità nella voga si sfidarono in una competizione di velocità in Canal Grande il giorno dell'Epifania. Il corteo delle barche sociali ha accompagnato le befane finaliste sul campo di regata e ha trasportato la calza gigante, simbolo dell'evento, poi appesa al Ponte di Rialto.