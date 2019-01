Maltempo: Di Maio in zone bellunese

(ANSA) - ALLEGHE (BELLUNO), 3 GEN - Il vice premier, Luigi Di Maio, è tornato nella zona bellunese, colpita dall'eccezionale maltempo di fine ottobre. Ad Alleghe - dove è stato accolto dal sindaco Siro De Biasio - la prima tappa di una due giorni caratterizzati da un programma di appuntamenti con i sindaci, gli imprenditori e gli operatori turistici che incontrerà tra oggi e domani. Dopo il sopralluogo nei giorni successivi al disastro meteorologico, Di Maio aveva assicurato un suo ritorno in zona anche se non ha mantenuto la promessa di trascorrere le proprie vacanze natalizie tra le Dolomiti. Oltre ad Alleghe, Di Maio farà tappa a Rocca Pietore e Sottoguda, paesi come altri della montagna veneta messi in ginocchio e che sono riusciti, con difficoltà, a superare l'emergenza e a rilanciare l'economia a partire da quella turistica. Per questo, nella sua agenda, è prevista anche un passaggio a Pezzé, che raggiungerà in cabinovia, per la partenza di un'escursione paesaggio nel comprensorio del Civetta tutto innevato.



