Smerciava banconote false da 50 euro

(ANSA) - VICENZA, 24 DIC - Un ragazzo di 19 anni residente a Grantorto (Padova), è stato arrestato dalla polizia locale Nordest vicentino a Schio (Vicenza) per uso continuato di banconote contraffatte da 50 euro e per truffa aggravata in danno dei commercianti ambulanti. Il giovane aveva scelto le bancarelle natalizie del centro storico della cittadina scledense per mettere in atto il suo piano andando ad una bancarella ambulante di prodotti per il benessere dove ha acquistato un sapone ecologico del valore pochi euro, pagandolo con una banconota da 50 euro per poi farsi dare il resto in contanti. Poi ha tentato la stessa truffa in un'altra bancarella. E' stato uno dei commercianti ad accorgersi della banconota falsa e a dare l'allarme, anche grazie all'intervento di due volontari della Protezione civile che hanno avvertito i vigili urbani. Nel portafoglio aveva altre tre banconote false da 50 euro, oltre ad una somma di circa 400 euro in banconote da 20, 10 e 5 euro, presumibilmente frutto di altre truffe.