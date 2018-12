Trovato cadavere a Belluno

(ANSA) - BELLUNO, 19 DIC - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e martoriato dai morsi degli animali è stato trovato nei pressi di una roulotte a Lavego località del bellunese. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe un 70enne del luogo che viveva in condizioni pietose, con 15 cani, e nonostante fosse seguito dalla Caritas aveva rifiutato più volte aiuti tranne qualche pasto caldo. L'anziano da qualche tempo non si vedeva in giro ed un controllo ha portato alla scoperta. Per avere certezze sull'identità e le cause della morte,sarà necessaria l'autopsia: le ipotesi più accreditate sono che l'uomo sia stato colpito da malore o che non abbia resistito al freddo. Da parte delle forze dell'ordine viene riferito che non ci sarebbero al momento elementi che possano ricondurre a responsabilità di altre persone e tanto meno ad una morte violenta.