Incidenti stradali:morta donna,una grave

(ANSA) - VICENZA, 15 DIC - Una donna è morta e una è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale a Chiampo (Vicenza) per lo scontro tra un'auto e camion. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando martinetti e divaricatori idraulici la passeggera, che è stata stabilizzata dai sanitari del Suem 118 e trasportata in ospedale. Niente da fare nonostante i soccorsi per la donna 48enne alla guida di una Panda morta all'istante per le ferite riportate. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.