Vino: export cresce,solo traino Prosecco

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Solo il Prosecco-power dà smalto alle vendite all'estero dei vino italiano, che peraltro dovrà fare i conti con incognite di peso - a partire da Brexit e dalle politiche di Trump - sui mercati storici delle etichette made in Italy. "Il settore ha vissuto una crescita come pochi altri", ha sottolineato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, intervenuto all'incontro Coldiretti su "Mercati del vino e innovazioni in vigna".

"In dieci anni - ha ricordato il dg Veronafiere-Vinitaly - il made in Italy è cresciuto in valore del 74%, quasi tre volte più dell'intero manifatturiero, e quasi il quadruplo rispetto all'abbigliamento e al tessile, e a fine anno è atteso un'altra performance record delle vendite all'estero per circa 6 miliardi".

"Ma cresciamo - ha sottolineato Mantovani - solo per effetto di un solo prodotto, il Prosecco. Qualcosa sta fermando il mercato dei vini fermi, a partire dalle agevolazioni doganali che hanno i nostri competitor in Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica. Inoltre il mondo del vino spagnolo corre, e a fine anno - ha segnalato Mantovani con preoccupazione - la nostra crescita dell'export, al netto degli sparkling, il Prosecco appunto, sarà pari a zero". (ANSA).