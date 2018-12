Danneggiano autobus,denunciati 8 ragazzi

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - I carabinieri di Scorzé (Venezia) hanno denunciato in stato di libertà otto giovanissimi (dai 16 ai 13 anni) studenti tutti di ottima famiglia, per danneggiamento ai danni di un autobus del servizio pubblico Actv. Vetri e porte sfondate, arredi rotti, specchietti diventi.

Questi i danni riscontrarti che hanno portato ad una indagine dei militari che ha portato al gruppo degli otto ragazzi tutti che sono convocati a turno in caserma e, messi alle strette, hanno ammesso davanti ai carabinieri ed ai genitori costernati le proprie responsabilità. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i giovani si erano ritrovati per passare il sabato sera ai margini del parcheggio dei mezzi. Dopo un po', probabilmente annoiati e stanchi della serata che non "decollava" - secondo la ricostruzione dei militari -, hanno deciso per gioco di "assaltare" il bus. I ragazzi sono stati quindi denunciati all'Autorità giudiziaria per i Minori di Venezia.



