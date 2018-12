Cgia, da tredicesime 11 mld a Erario

(ANSA) - VENEZIA, 8 DIC - Con l'arrivo delle tredicesime, a "festeggiare" sotto l'albero di Natale sarà anche il fisco. Lo afferma oggi la Cgia di Mestre, calcolando che, a fronte di circa 47 miliardi di mensilità aggiuntiva che a dicembre saranno erogati a 33,7 milioni di pensionati, operai e impiegati, attraverso le ritenute Irpef ne verranno prelevati 11 dall'erario.

La regione che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è la Lombardia, con poco più di 6 milioni; seguono i 3.255.000 residenti nel Lazio e i 2.923.000 abitanti del Veneto.

Le tredicesime non godranno del cosiddetto "bonus Renzi". Non è da escludere anzi, come già avvenuto negli anni passati, che alcuni dipendenti che hanno percepito lo sconto fiscale siano costretti a restituirlo, in caso di sforamento dei limiti previsti per averne diritto. (ANSA).