Il brodo si fa bio, la sfida di Well

(ANSA) - VENEZIA, 3 DIC - Ingredienti naturali, biologici e soprattutto non 'addomesticati' con l'uso di glutammato: l'avamposto della nuova frontiera dell'alimentazione italiana passa anche attraverso Casale sul Sile (Treviso). Qui ha sede la Well, azienda produttrice di brodi e insaporitori che sfida senza timori da anni e nel silenzio di una piccola impresa della campagna veneta i colossi internazionali del settore sfornando nuovi brevetti. E' della Well, infatti, il brevetto, unico al mondo, per la sterilizzazione a bassa temperatura dei succhi di verdure (che restituisce tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto fresco) per produrre gel, brodo concentrato e brodo liquido in grado di conservate il 70% del prodotto vegetale.