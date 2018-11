Fonarcom lancia voucher apprendistato

(ANSA) - VERONA, 30 NOV - "Scuola & apprendistato" e "Certificazione delle competenze e lavoro", sono i temi affrontati nell'evento organizzato dal Fondo interprofessionale Fonarcom durante la seconda giornata di JOB&Orienta, alla Fiera di Verona, il salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, arrivato alla 28/a edizione.

La rapidità dei cambiamenti dell'era digitale sta generando un mismatch tra domanda e offerta di lavoro e soprattutto di competenze. L'apprendimento permanente diventa dunque essenziale per sopperire e risolvere questo gap. Così nel corso dei lavori il presidente di Fonarcom, Andrea Cafà, ha annunciato il lancio del primo voucher per l'apprendistato: "Oltre a continuare a fare attività di promozione e animazione - ha detto -, da gennaio pensiamo di fare un avviso dedicato nel quale finanzieremo il voucher per l'apprendistato. In pratica, si tratta di una somma di denaro che noi daremo alle imprese per aiutare a formare il ragazzo che in azienda è apprendista, affinché il tutor formativo o il tutor aziende possa stare sempre più vicino al giovane impegnato nell'apprendistato, per farlo crescere".

Fonarcom ha scelto di promuovere l'apprendistato, come "embrione" delle politiche attive. "Fonarcom - ha spiegato Cafà - è un fondo interprofessionale che associa imprese, siamo oltre 155mila per oltre un milione di lavoratori e finanziamo lavorazione alle aziende".

Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, il vicecapo di gabinetto nel Ministero del lavoro, Pasquale Staropoli, e il Capo dipartimento Miur per il sistema educativo d'istruzione e formazione, Carmela Palumbo.

