Francese acquista immobile alla Giudecca

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - La base d'asta era stata fissata per 1.785.412 euro ma, alla fine, il fatiscente immobile ubicato in fondamenta San Giacomo alla Giudecca, fronte Canale della Giudecca a Venezia, se lo e' aggiudicato Philippe Gastone Smadja, cittadino francese che, per lo stabile, ha offerto al comune 2.375.000.

Quasi 600mila euro in più che, oltre a far desistere i concorrenti, gli hanno permesso di aggiudicarsi un edificio del quale si e' talmente innamorato, non solo da voler essere lui in persona a presentare l'offerta, ma anche da voler qui realizzare una residenza per se' e i suoi familiari.