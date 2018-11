Al via a Veronafiere 'wine2wine'

(ANSA) - VERONA, 26 NOV - Si è aperta a Verona la quinta edizione di "wine2wine", la piattaforma di Veronafiere-Vinitaly per il business, l'aggiornamento e la formazione professionale della community internazionale del vino, propone molte novità nel format dedicato in media ogni anno a 1.500 professionisti della filiera: dai seminari-sprint (30 minuti) a cui si aggiungono 15 minuti di domande e risposte, ai laboratori pratici 'wine2winelab', agli speed dating per incontri b2b fino ai networking', cioè intermezzi di 15 minuti tra le diverse sessioni per comunicazioni e scambio di opinioni. Circa 60 gli incontri previsti e oltre 100 gli esperti nazionali e internazionali che intervengono al forum per dare un contributo di idee e conoscenze. Presente anche il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. (ANSA).