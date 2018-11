Venezia: chiese 'aprono' a non vedenti

(ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - Le chiese di Venezia sono aperte a 'tutti i sensi' grazie ad un progetto innovativo che prevede l'installazione di tabelle tattili a vantaggio dei non vedenti che potranno così percepire le bellezze degli edifici di culto.

L'iniziativa è stata presentata oggi e non a caso nella chiesa di Santa Lucia, protettrice della vista. L'obiettivo del progetto è quello di permettere al maggior numero di persone di ottenere le informazioni essenziali per fruire del luogo di culto, della sua architettura e delle sue principali opere.

Tutto questo attraverso la realizzazione di un pannello multisensoriale, con informazioni di tipo visivo, tattile e audio, per comunicare, in modo semplice e accessibile a tutti, le caratteristiche architettoniche salienti dell'edificio. I pannelli sono realizzati su supporto plastico della grandezza di 60 centimetri per 42, con una stampa a rilievo trasparente, lavabile e resistente agli agenti atmosferici.