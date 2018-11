Appalti truccati:sequestri in 14 regioni

(ANSA) - VENEZIA, 21 NOV - e perquisizioni e i sequestri della Gdf nell'ambito dell'inchiesta della procura di Gorizia che punta a verificare la regolarità di decine di appalti pubblici, hanno riguardato complessivamente 120 società e 220 soggetti in 14 regioni. Diverse sono le stazioni appaltanti coinvolte, nelle sedi delle quali i finanzieri stanno acquisendo documenti: Autostrade per l'Italia, Anas, Veneto strade Spa , Autovie Venete Spa ,Commissario per l'emergenza della mobilità riguardante la A4, Friuli Venezia Giulia Strade Spa, Concessioni Autostradali Venete Spa, Commissario per l'emergenza traffico in province Treviso e Vicenza, le società che gestiscono gli aeroporti di Trieste, Treviso, Venezia, Verona, la Regione Friuli e le società competenti per i porti di Trieste e di Monfalcone.



