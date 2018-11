Maltempo: Casellati, Veneto mai piegato

(ANSA) - PADOVA, 18 NOV - "Il Veneto è in ginocchio solo quando prega". Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha commentato la pronta reazione delle popolazioni della montagna bellunese colpite dal maltempo. "Sulla reazione del popolo veneto non avevo alcun dubbio - ha aggiunto - Ma il coraggio e la capacità dei veneti di rimboccarsi le maniche non deve costituire un alibi per nessuno. Aiutiamoli, lo Stato e le istituzioni non possono far sentire sole le persone".Il Veneto, ha ribadito Casellati, non si è però piegato nemmeno di fronte al disastro. Occorre tuttavia "che ci sia lo Stato, che ci sia l'Europa e che ci sia una legislazione che possa provvedere ai bisogni dei cittadini attraverso normative semplificate, non si può più star dietro a lungaggini burocratiche". "Abbiamo bisogno - ha evidenziato - che sia applicata alla normativa della ricostruzione quella dell'emergenza. Questa dev'essere la parola d'ordine".