Aziende venete a incontro cybersicurezza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 NOV - Un'opportunità per approfondire i temi legati "alla cybersicurezza, alle sue applicazioni nel settore civile e alle possibili soluzioni per il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi". Così 9 aziende venete, guidate da Confindustria Venezia/Rovigo e Centro Estero Camere Commercio Veneto, partecipano a 'HLS&Cyber' a Tel Aviv.La missione è nell'accordo che incoraggia una collaborazione sempre maggiore fra imprese e istituzioni per la crescita del Made in Italy all'estero. "Molte aziende - ha detto Paolo Armenio di Confindustria Venezia Rovigo - ritengono la sicurezza digitale e la gestione delle minacce attività non rilevanti o fuori della loro portata. Gli appuntamenti di questi giorni sono fondamentali perché ci danno l'opportunità di imparare le 'best practices' dai partner israeliani,punto di riferimento a livello mondiale sulle soluzioni per la gestione del rischio.Queste attività ci proiettano nel futuro, mostrando soluzioni altamente innovative applicabili anche alle nostre aziende".