Maltempo, piena del Po sotto controllo

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - Rientra l'allerta arancione sulla costa ferrarese in Emilia-Romagna per la propagazione della piena del fiume Po, in fase finale. La criticità idraulica viene 'declassata' come gialla dall'ultimo bollettino dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'Emilia-Romagna e Arpae, e per la giornata di martedì, 13 novembre, il transito della piena del fiume è previsto con livelli superiori alla soglia 1. Le condizioni di tempo restano stabili su tutta la regione.(ANSA).