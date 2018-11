Droga:arrestato trafficante, ora docente

(ANSA) - VENEZIA, 12 NOV - Era ricercato dal 2000 perché implicato in un traffico di hascisc e marijuana per centinaia di chilogrammi, ed è stato rintracciato e arrestato in questi giorni a Tirana (Albania), dove nel frattempo è diventato docente universitario di Economia.

A scoprirlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, che hanno arrestato Dritan Shoraj, 47 anni, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte di Appello lagunare, condannato definitivamente a 4 anni e 20 giorni per il traffico di stupefacenti dal Paese balcanico tra il 1998 e il 2000.

L'arresto è avvenuto in collaborazione con la Direzione Centrale di Polizia Criminale e della Polizia albanese.

Shoraj era ricercato nell'ambito dell'indagine "Pineta" che aveva portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale italo-albanese e nordafricana e alla condanna di 128 persone.

