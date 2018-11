Azienda dona 56 motoseghe a pompieri

(ANSA) - VICENZA, 12 NOV - Un'azienda vicentina, distributrice a livello nazionale di prodotti e attrezzature forestali, ha donato ai vigili del fuoco 56 motoseghe, come contributo all'opera di soccorso che i pompieri stanno conducendo per il maltempo che ha colpito il Veneto.

Le attrezzature saranno consegnate domani, martedì 13 novembre (ore 12.00) nella sede dei vigili del fuoco di Vicenza, in via Farini. Le motoseghe professionali andranno in dotazione ai vigili di Vicenza e Belluno. Sarà presente il direttore interregionale dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, che nell'occasione farà un bilancio e il punto della situazione dell'attività di soccorso tuttora in atto. (ANSA).



