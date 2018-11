Giovani ubriachi,discoteca chiusa 2 mesi

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - E' stata sospesa per 60 giorni l' attività della discoteca 'Night and day' di Noale nella quale, nella notte di Halloween vari giovani sono stati soccorsi per le conseguenze dell'alcol ingerito e dei relativi eccessi. Il provvedimento amministrativo, emesso dal Questore di Venezia, è stato eseguito dai carabinieri di Mestre, che hanno svolto gli accertamenti nel locale. Quella notte numerose pattuglie erano intervenute per disordini tra giovanissimi, in seguito anche allo spargimento nel locale di una sostanza irritante, probabilmente uno spray al peperoncino. Nell'occasione erano stati soccorsi vari giovani in evidente stato di ubriachezza. Il locale resterà chiuso a partire da oggi per i prossimi 60 giorni, e gli spettacoli saranno annullati.



Data ultima modifica 10 novembre 2018 ore 18:48