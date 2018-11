Di Maio in zone Veneto colpite maltempo

(ANSA) - BELLUNO, 9 NOV - Visita del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Riccardo Fraccaro oggi a Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, per una verifica ai danni causati dal maltempo: "Due cose - ha detto - sicuramente le facciamo subito: la stima dei danni e gli stanziamenti di tutti i soldi che servono nella legge di bilancio". "Non si aspetteranno mesi - ha aggiunto - visto che la legge di bilancio è in discussione in Parlamento e metteremo dentro i soldi. La seconda cosa: i ristori agli imprenditori e alle imprese che hanno subito i danni saranno diretti e non con credito d'imposta. Erogheremo i fondi man mano che avranno stimato i danni". Quindi un appello ai turisti a preferire il bellunese per le vacanze invernali, perchè le imprese di queste zone possano risollevarsi. "Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo" ha annunciato Di Maio.



Data ultima modifica 10 novembre 2018 ore 11:04