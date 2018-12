Civetta nel forno pizza, salvata vigili

(ANSA) - VICENZA, 19 OTT - Disavventura a lieto fine per una piccola civetta, finita attraverso la canna fumaria in un forno per la pizza casalingo. Il volatile, dopo i vani tentativi del proprietario di casa, è stato recuperato e salvato dai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto ieri sera in un'abitazione di Camisano Vicentino; il proprietario si trovava in taverna quando ha sentito un rumore provenire dal forno della pizza, che una volta aperto ha svelato l'imprevisto ospite piumato. L'animale vi era finito dopo essersi avvicinato troppo alla canna fumaria.

Il rapace, in buone condizioni, è stato subito liberato all'aperto in una zona verde, dove ha ripreso il volo. (ANSA).