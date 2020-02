Via Seta:D'Agostino, coronavirus frena sviluppo filiera vino

(ANSA) - TRIESTE, 14 FEB - "Degli accordi che abbiamo siglato con la China Communication Construction Company (CCCC) la componente che è andata più avanti è quella relativa allo sviluppo della filiera del vino in Cina. In questi giorni avremmo dovuto avere un incontro importante, il primo diretto tra produttori, commercianti e controparte cinese, ma è stato sospeso", a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha detto in un forum all'ANSA il presidente dell'Autorità portuale di Sistema del Mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino. I Memorandum d'Intesa siglati con CCCC a Roma, ricorda, poggiano su "tre punti fondamentali": possibilità di investimenti cinesi "sulla componente ferroviaria dello sviluppo del porto"; avvio di una "collaborazione tra Porto di Trieste e CCCC per una grande piattaforma logistica a Kosice in Slovacchia" e lo sviluppo all'export di prodotti italiani in Cina, concentrata inizialmente sulla filiera del vino, anche se ora "tutto è sospeso, anche la partecipazione alla fiera della logistica a Shanghai".