Industry 4.0: in futuro robot affianco a uomo in fabbrica

(ANSA) - TRIESTE, 13 FEB - La fabbrica del futuro? "Quella in cui saremo in grado di dedicare le persone alla creatività, la fantasia, delegando alle macchine le operazioni a basso valore aggiunto". E in questo "la robotica collaborativa" aiuta. Lo spiega in un forum all'ANSA Federico Nardone, amministratore unico della Effedi Automation di Tavagnacco (Udine). "Si tratta di un trend abbastanza recente nel nostro ambito che sta andando molto bene e dove rispetto al passato la macchina è in grado di collaborare con l'operatore, condividendo lo spazio di lavoro e, in certi casi, anche interagire in maniera molto stretta con il lavoratore". Finora, rimarca, "la macchina era completamente separata dall'operatore per motivi di sicurezza". Si tratta "di macchine più leggere e anche più lente, ma che possono lavorare fianco a fianco con un collega 'umano'". Nel campo della robotica, conclude, "mancano però figure professionali. Si tratta, infatti, di un lavoro molto trasversale e che richiede molta creatività". (ANSA).



Data ultima modifica 13 febbraio 2020 ore 16:35