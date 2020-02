Coronavirus: Far East Film 22 si terrà regolarmente

(ANSA) - UDINE, 13 FEB - Il Far East Film Festival si terrà regolarmente, dal 24 aprile al 2 maggio. Lo hanno comunicato gli organizzatori, Centro Espressioni Cinematografiche, precisando che il "Coronavirus vincola l'annuncio alle norme istituzionali e all'evolversi della situazione, ma il 22/o Festival dedicato al cinema popolare Estremo Oriente si farà". "È dal 1999 che il Far East porta centinaia di filmmaker e artisti asiatici qui in Regione - hanno commentato Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, fondatori e responsabili del FEFF - e la prospettiva di dover per lo meno rinunciare agli ospiti di area cinese, ci crea ovviamente un grande dispiacere. Per fortuna - hanno aggiunto - viviamo un'epoca ipertecnologica e, ove mai le cose non dovessero prefigurarsi in modo positivo, garantiremo la presenza attraverso i collegamenti digitali". Tiziana Gibelli, assessore Fvg alla Cultura: "Nella peggiore delle ipotesi ci collegheremo con facilità con chi dal Far East non riuscirà a raggiungerci e anche con chi da lì vorrà seguirci".