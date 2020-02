Coronavirus: D'Agostino, no contagio da merci

(ANSA) - TRIESTE, 13 FEB - "I controlli al porto di Trieste sono aumentati e, al momento, non esiste un pericolo di trasmissione del coronavirus attraverso le merci". Lo ha ribadito il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, nel corso di un forum all'ANSA. Le verifiche, ha sottolineato D'Agostino, "in questa fase sono importanti". Un ulteriore elemento che garantisce un certo grado di sicurezza, aggiunge, è il fatto che ci sia "una sorta di 'quarantena' per le merci provenienti dalla Cina che per giungere a Trieste impiegano più di venti giorni". In merito agli equipaggi delle navi provenienti dal Paese estremorientale il presidente dell'Autorità rammenta: "tutti i componenti vengono mantenuti a bordo e controllati". (ANSA).



Data ultima modifica 13 febbraio 2020 ore 14:06