Scuola: studenti incontrano 'futuro' al Salone professioni

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - Incontri "face to face" con rappresentanti di imprese, ordini professionali, università e istituzioni presenti negli stand. Conferenze tematiche sulle professioni di oggi, ma declinate al futuro, nell'ambito dello sport, della sicurezza, dell'intelligenza artificiale e dell'agricoltura. E, ancora, possibilità di percorsi di alternanza scuola-lavoro oltreconfine, in particolare in Carinzia. E' l'11/o Salone delle professioni e delle competenze rivolto agli studenti delle scuole superiori, inaugurato oggi e in corso fino a domani alla Stazione Marittima di Trieste.

Promosso da Aries Venezia Giulia (società in house della Camera di Commercio Vg), Ufficio scolastico regionale e Anpal Servizi, il Salone accoglierà circa 1.200 giovani e una settantina tra professionisti e consulenti. Obiettivo della "rete fra Cciaa, università, istituti, Regione - ha detto il vicepresidente della Cciaa Vg, Gianluca Madriz - è portare i ragazzi a capire quali mestieri del futuro potranno fare anche in territorio regionale".